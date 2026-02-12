Mopedfahrer stürzt im Treuener Kreisverkehr

Auerbach
Der Mopedfahrer erlitt beim Sturz im Kreisverkehr Goldene Höhe Verletzungen. Ein weißer Pkw hatte ihm die Vorfahrt genommen.
Ein 56-jähriger Mopedfahrer ist am Mittwoch, 11. Februar, im Kreisverkehr Goldene Höhe in Treuen gestürzt, berichtete die Polizei. Er kam gegen 5.40 Uhr auf der Staatsstraße 299 aus Richtung Pfaffengrün. Ein unbekannter weißer Pkw, vermutlich Suzuki Swift, kam aus Richtung Elsterberg und nahm ihm die Vorfahrt. Der Mopedfahrer musste stark...
