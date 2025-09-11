Morgens heiraten, abends auf die Stadtratssitzung: „So etwas gibt es selten“

Dass pflichtbewusste Stadträte an ihrem Geburtstag die Ratssitzung besuchen, das kommt vor. Aber zur Hochzeit? Das hat sich in Treuen ereignet.

Vieles kann sein am Abend der Vermählung: vom romantischen Candle-Light-Diner bis zur Party. Die Treuener AfD-Rätin Sorina Heumann hat sich am Mittwoch, 10. September, anders entschieden. Die einzige Frau im Treuener Stadtrat nahm ihr Mandat sehr ernst und ist 18.30 Uhr zur Ratssitzung erschienen. Ihre Stimme abgegeben hat sie zu Beschlüssen...