Motorradfahrer bei Unfall in Falkenstein schwer verletzt

Dem 76-Jährigen war die Vorfahrt genommen worden. Über die Details berichtete die Polizei.

Ein 76-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochvormittag in Falkenstein verunglückt. Es war zu einer Kollision mit einem Pkw gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der Kawasaki-Fahrer kurz nach 10 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 36-jähriger VW-Fahrer die Dorfstädter Straße und beabsichtigte, vor der...