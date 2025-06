Muss das Krankenhaus Rodewisch wieder Gewinne an den Vogtlandkreis abführen? Stimmen von AfD, BSW und Linken entscheiden

Mehrfach schon hat das Kreiskrankenhaus Rodewisch einen Teil seiner Gewinne an den Landkreis abführen müssen. Wie knapp die Entscheidung im Kreistag dieses Mal ausging und was das fürs Krankenhaus bedeutet.

Das in Trägerschaft des Vogtlandkreises befindliche Krankenhaus Obergöltzsch in Rodewisch steht auf wirtschaftlich gesunden Füßen. Seine mehr als 560 Beschäftigten haben im vergangenen Jahr dank einer Leistungssteigerung erneut Gewinn erzielt, erklärte Verwaltungsdirektor Jörg Barzik am Donnerstag vor dem in Plauen tagenden Kreistag. Dort...