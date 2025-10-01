Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Ärger durch Starkregen für Anwohner im Vogtland: Wie das Problem nun behoben wird

Bei Starkregen gab es zuletzt häufiger Probleme in Falkenstein.
Bei Starkregen gab es zuletzt häufiger Probleme in Falkenstein.
Bei Starkregen gab es zuletzt häufiger Probleme in Falkenstein.
Bei Starkregen gab es zuletzt häufiger Probleme in Falkenstein. Bild: Symbolfoto: Ellen Liebner/Archiv
Auerbach
Nach Ärger durch Starkregen für Anwohner im Vogtland: Wie das Problem nun behoben wird
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schlechte Erfahrungen haben Anwohner in Falkenstein mit Starkregen gemacht. Jetzt soll der Regenwasserkanal erneuert werden. Aber reicht der aus?

Heftige Starkregen haben für einige Anwohner der Straße „Am Pfarrlehn“ in Falkenstein im vergangenen Jahr für Probleme gesorgt. Nun hat der Stadtrat die Erneuerung des vorhandenen Regenwasserkanals auf den Weg gebracht. Für rund 42.000 Euro soll dieser im Laufe des Oktobers saniert werden. Unklar ist, ob der nun geplante Regenwasserkanal...
