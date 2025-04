Nach der Sanierung: Diese Attraktion in Falkenstein wird bald überwacht

Viele neue Glasflächen am neugestalteten Schlossfelsen in Falkenstein lassen im Rathaus die Sorge vor Zerstörungswut wachsen. Deshalb setzt die Stadt auf Kameraüberwachung. Was geplant ist.

In wenigen Wochen soll der sanierte Schlossfelsen in der Falkensteiner Innenstadt für Bewohner und Besucher der Stadt wieder freigegeben werden. Das Wahrzeichen der Kommune wird seit vergangenem Frühjahr saniert. Neben der Erneuerung der Treppenanlage und der Aussichtsplattform ist auf dem Felsen auch ein überdachter Pavillon entstanden.... In wenigen Wochen soll der sanierte Schlossfelsen in der Falkensteiner Innenstadt für Bewohner und Besucher der Stadt wieder freigegeben werden. Das Wahrzeichen der Kommune wird seit vergangenem Frühjahr saniert. Neben der Erneuerung der Treppenanlage und der Aussichtsplattform ist auf dem Felsen auch ein überdachter Pavillon entstanden....