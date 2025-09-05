Nach Einbrüchen in Falkenstein: Verdächtiger hinter Gittern

Auerbach
Zwischen Mai und September gab es mehrere Diebstähle und Einbrüche in der Stadt. Was nun folgt.
Die Polizei hat einen 43-jährigen Mann als Tatverdächtigen für mehrere Diebstähle und Einbrüche in der Region um Falkenstein ermittelt. Zwischen Mai und September wurden dort vermehrt solche Delikte bekannt, wie die Polizei berichtet. Dem Mann werden gegenwärtig fünf Straftaten zur Last gelegt, darunter ist ein besonders schwerer Diebstahl...
