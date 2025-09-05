Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei fasste einen Tatverdächtigen in Falkenstein.
Die Polizei fasste einen Tatverdächtigen in Falkenstein. Bild: Symbolfoto: K.-J. Hildenbrand/dpa
Die Polizei fasste einen Tatverdächtigen in Falkenstein.
Die Polizei fasste einen Tatverdächtigen in Falkenstein. Bild: Symbolfoto: K.-J. Hildenbrand/dpa
Auerbach
Nach Einbrüchen in Falkenstein: Verdächtiger hinter Gittern
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen Mai und September gab es mehrere Diebstähle und Einbrüche in der Stadt. Was nun folgt.

Die Polizei hat einen 43-jährigen Mann als Tatverdächtigen für mehrere Diebstähle und Einbrüche in der Region um Falkenstein ermittelt. Zwischen Mai und September wurden dort vermehrt solche Delikte bekannt, wie die Polizei berichtet. Dem Mann werden gegenwärtig fünf Straftaten zur Last gelegt, darunter ist ein besonders schwerer Diebstahl...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und floh ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
10:14 Uhr
1 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Der aus der Forensischen Psychiatrie in Erlangen geflohene Amokläufer von Ansbach ist gefasst. Er wurde in Kolumbien festgenommen und am Morgen nach Deutschland zurückgebracht, wie das...
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
21.08.2025
1 min.
Fallrohre an Rathaus in Falkenstein abgerissen
Die Polizei hofft auf Hinweise zu Dieben in Falkenstein.
Diebe haben es auf das Kupfer abgesehen. Die Polizei hat eine Bitte.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel