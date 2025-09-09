Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Nach langer Verzögerung: Diese Straße in Falkenstein soll bald weitergebaut werden

Die baufällig Heinrich-Heine-Straße: Nun soll der dritte Bauabschnitt ausgebaut werden.
Die baufällig Heinrich-Heine-Straße: Nun soll der dritte Bauabschnitt ausgebaut werden. Bild: Florian Wunderlich
Die baufällig Heinrich-Heine-Straße: Nun soll der dritte Bauabschnitt ausgebaut werden.
Die baufällig Heinrich-Heine-Straße: Nun soll der dritte Bauabschnitt ausgebaut werden. Bild: Florian Wunderlich
Auerbach
Nach langer Verzögerung: Diese Straße in Falkenstein soll bald weitergebaut werden
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es holpert, wenn man über diese Straße in Falkenstein fährt – immer noch. Nun soll der Ausbau weitergehen. Warum das Projekt seit mehreren Jahren stockt und ein Ende nur langsam abzusehen ist.

Zwei Straßen will die Stadt Falkenstein im kommenden Jahr sanieren bzw. sogar grundhaft ausbauen. Damit dies seinen Gang geht, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Planungsleistungen dafür auf den Weg gebracht. Bei einem der Vorhaben gibt es eine längere Vorgeschichte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
2 min.
Seit 25 Jahren leer: Baufälliges Haus im Vogtland soll abgerissen werden
Das marode Eckhaus an der August-Bebel-Straße in Falkenstein soll abgerissen werden.
Die Stadt Falkenstein will ein baufälliges Gebäude in der August-Bebel-Straße abreißen lassen. Die Situation sei kritisch, daher hat es die Stadt jetzt eilig.
Florian Wunderlich
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
03.09.2025
3 min.
Großer Ärger über abgeladenen Müll im Vogtland: „Man erwischt die Müllsünder leider nicht“
An vielen Stellen wird oft unerlaubt Müll abgeladen.
Immer wieder gibt es im Göltzschtal Unmut über Unrat und Unordnung an öffentlichen Plätzen und Container-Standorten. Die Kommunen sind oft machtlos. Welche Konsequenzen drohen könnten.
Florian Wunderlich
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
Mehr Artikel