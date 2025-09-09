Nach langer Verzögerung: Diese Straße in Falkenstein soll bald weitergebaut werden

Es holpert, wenn man über diese Straße in Falkenstein fährt – immer noch. Nun soll der Ausbau weitergehen. Warum das Projekt seit mehreren Jahren stockt und ein Ende nur langsam abzusehen ist.

Zwei Straßen will die Stadt Falkenstein im kommenden Jahr sanieren bzw. sogar grundhaft ausbauen. Damit dies seinen Gang geht, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Planungsleistungen dafür auf den Weg gebracht. Bei einem der Vorhaben gibt es eine längere Vorgeschichte.