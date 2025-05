Nach Tod von Matthias Lorenz: Dieser Ellefelder rückt im Gemeinderat nach

Der Gemeinderat Ellefeld startet mit Karsten Büttner in leicht veränderter Besetzung. Er übernimmt nach dem plötzlichen Tod von Mathias Lorenz.

Der Gemeinderat in Ellefeld ist jüngst zum ersten Mal in leicht veränderter Besetzung zusammengetreten. In der Ratssitzung wurde Karsten Büttner von Bürgermeister Jörg Kerber (parteilos) für das Ehrenamt als Bürgervertreter verpflichtet. Büttner war zur jüngsten Kommunalwahl im Juni 2024 einer von vier Kandidaten, die für die Ellefelder...