Nach zwei Jahren Pause: In diesem Ort im Vogtland eröffnet die Polizei wieder einen Standort

Auerbach
Nach dem Umbau kehrt die Polizei an ihren Standort in Falkenstein zurück. Ab wann die Beamten vor Ort anzutreffen sind.
In der kommenden Woche eröffnet die Polizeidirektion Zwickau ihren Polizeistandort in Falkenstein wieder. Das hat Polizeisprecher Enrico Liebold mitgeteilt. Ab Dienstag sind die Beamten des Reviers für die Bürger vor Ort anzutreffen. Der Standort an der Hauptstraße 5 war wegen Modernisierungsmaßnahmen für rund zwei Jahre geschlossen. Nun...
