Regionale Nachrichten und News
  Nach zwei Jahren Pause: In diesem Ort im Vogtland eröffnet die Polizei wieder einen Standort

Die Polizei bezieht ihren Standort in Falkenstein wieder.
Die Polizei bezieht ihren Standort in Falkenstein wieder. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Nach zwei Jahren Pause: In diesem Ort im Vogtland eröffnet die Polizei wieder einen Standort
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Nach dem Umbau kehrt die Polizei an ihren Standort in Falkenstein zurück. Ab wann die Beamten vor Ort anzutreffen sind.

In der kommenden Woche eröffnet die Polizeidirektion Zwickau ihren Polizeistandort in Falkenstein wieder. Das hat Polizeisprecher Enrico Liebold mitgeteilt. Ab Dienstag sind die Beamten des Reviers für die Bürger vor Ort anzutreffen. Der Standort an der Hauptstraße 5 war wegen Modernisierungsmaßnahmen für rund zwei Jahre geschlossen. Nun...
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
22.07.2025
3 min.
Fußgängerzone passé: Falkenstein ändert Verkehrsregeln, weil zu oft dagegen verstoßen wurde
Die Schloßstraße in Falkenstein ist seit Kurzem keine Fußgängerzone mehr.
Die Schloßstraße in Falkenstein war eigentlich Fußgängerzone und für Autos tabu. Nun dürfen Fahrzeuge diese befahren. Warum die neuen Regeln die Stadt aus der Zwickmühle bringen.
Florian Wunderlich
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16.07.2025
3 min.
„Der dicke Handschuh war wohl sein Glück“: Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma quetscht sich in Falkenstein die Hand in der Klappe eines Müllwagens
Nach dem Arbeitsunfall am Mittwochmorgen in Falkenstein waren insgesamt 30 Kameraden der Feuerwehren Falkenstein, Grünbach und Oberlauterbach vor Ort.
Der schwer verletzte Mann wurde vom Willy-Rudert-Platz mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert. Wie es den Kameraden der Feuerwehr gelang, den Eingeklemmten aus dem Fahrzeug zu befreien.
Sabine Schott
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
