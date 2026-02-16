MENÜ
  Nachfolger gefunden: Ein 23-Jähriger führt künftig die Geschäfte der CDU-Vogtland

Lenny Roth aus Auerbach wird ab März neuer Geschäftsführer der CDU-Vogtland.
Lenny Roth aus Auerbach wird ab März neuer Geschäftsführer der CDU-Vogtland. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Nachfolger gefunden: Ein 23-Jähriger führt künftig die Geschäfte der CDU-Vogtland
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Lenny Roth übernimmt ab März die Geschäftsführung der CDU-Vogtland. Der Kreisvorstand entschied sich für den 23-Jährigen aus Auerbach. Seine bisherigen Stationen in der Partei und was sein Ziel ist.

Die CDU-Vogtland hat einen Nachfolger für den Posten des Kreisgeschäftsführers gefunden. Wie Sören Voigt (CDU-Kreischef) mitteilte, wird Lenny Roth ab März die Geschäftsführung des Kreisverbandes übernehmen. Der Kreisvorstand habe sich zuvor in einem Auswahlverfahren für den 23-Jährigen aus dem Göltzschtal entschieden.
