Nachwuchs bei Erdmännchen, Emu und Co.: Das erwartet Besucher zu Ostern in den vogtländischen Tierparks

Ob Küken, Erdmännchen oder kleine Ziegen: Der Frühling ist die Zeit der Tierbabys. Die „Freie Presse“ zeigt, was die Zoos und Tierparks in der Region bieten, wann sich ein Ausflug lohnt, und was es kostet.

Falkenstein: Kleine Ziegen, junge Schwarznasenschafe und ein im Januar geborener Trampeltierhengst namens Elvis locken in den Tiergarten. Einige Bewohner dürfen gestreichelt und gefüttert werden. Rund 40 exotische Arten, darunter Schlangen, Chamäleons und Weißbüschelaffen leben im Tropenhaus. Von Karfreitag bis Ostermontag werden jeweils von...