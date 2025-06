Günter Ackermann ist 2018 als Bürgermeister ins Bergener Rathaus eingezogen. Am 15. Juni wird ein Nachfolger gewählt. Bild: Joachim Thoß/Archiv

Günter Ackermann ist 2018 als Bürgermeister ins Bergener Rathaus eingezogen. Am 15. Juni wird ein Nachfolger gewählt. Bild: Joachim Thoß/Archiv

Auerbach 06.06.2025

Nächste Bürgermeisterwahl im Vogtland steht an: Was man vor dem Kandidaten-Duell in Bergen wissen sollte

Am 15. Juni wird in Bergen ein Nachfolger für den scheidenden Bürgermeister Günter Ackermann gewählt. Bei zwei Kandidaten wird ja zwansgläufig einer gewinnen. Und wenn doch nicht? Wahrscheinlich geht es am 15. Juni schnell. Insgesamt 785 Wahlberechtigte sind an diesem Tag zur Bürgermeisterwahl in Bergen aufgerufen. Dies ist eine überschaubare Zahl. 120 Briefwahlstimmen sind – Stand Donnerstagvormittag – bereits eingegangen. Auf dem Stimmzettel stehen nur zwei Namen, und es gibt nur ein Wahllokal – jenes im... Wahrscheinlich geht es am 15. Juni schnell. Insgesamt 785 Wahlberechtigte sind an diesem Tag zur Bürgermeisterwahl in Bergen aufgerufen. Dies ist eine überschaubare Zahl. 120 Briefwahlstimmen sind – Stand Donnerstagvormittag – bereits eingegangen. Auf dem Stimmzettel stehen nur zwei Namen, und es gibt nur ein Wahllokal – jenes im... Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden