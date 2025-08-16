Neue Baustellen im Göltzschtal: Wo nächste Woche die Bagger anrollen

In Auerbach und Oberlauterbach starten ab Montag neue Baustellen. Das geht für Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen einher. Was gebaut wird und wie lange gesperrt ist.

Im Göltzschtal beginnen in der kommenden Woche zwei neue Baustellen. In der Drei-Türme-Stadt Auerbach starten die Bauarbeiten auf der Bertolt-Brecht-Straße. Diese ist ab Montagmorgen von der Einmündung am Kreisverkehr der Poststraße bis zur Rosa-Luxemburg-Straße gesperrt. Auf dem rund 100 Meter langen Abschnitt wird die Fahrbahn grundhaft... Im Göltzschtal beginnen in der kommenden Woche zwei neue Baustellen. In der Drei-Türme-Stadt Auerbach starten die Bauarbeiten auf der Bertolt-Brecht-Straße. Diese ist ab Montagmorgen von der Einmündung am Kreisverkehr der Poststraße bis zur Rosa-Luxemburg-Straße gesperrt. Auf dem rund 100 Meter langen Abschnitt wird die Fahrbahn grundhaft...