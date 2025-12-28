Neue Chance für Auerbach: Pläne für ein halböffentliches Hallenbad

Auerbach
Die Sanierung des Therapiebeckens in der Auerbacher Sonnenhofschule soll 2,2 Millionen Euro kosten. Wie der Vogtlandkreis als Träger der Einrichtung jetzt Wege dafür öffnen will und muss.
Für die Sonnenhofschule in Auerbach hat sich eine Chance zur Sanierung des Therapiebeckens aufgetan. Und mehr noch: Auerbach könnte damit, sozusagen durch die Hintertür, ein zumindest teilweise öffentlich nutzbares, wenn auch sehr kleines Hallenbad erhalten. Das ist der Sachstand nach einem Beschluss, den der Kreistag im Dezember in Plauen...
