MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für die Sonnenhofschule in Auerbach hat sich eine Chance zur Sanierung des Therapiebeckens aufgetan.
Für die Sonnenhofschule in Auerbach hat sich eine Chance zur Sanierung des Therapiebeckens aufgetan. Bild: David Rötzschke
Für die Sonnenhofschule in Auerbach hat sich eine Chance zur Sanierung des Therapiebeckens aufgetan.
Für die Sonnenhofschule in Auerbach hat sich eine Chance zur Sanierung des Therapiebeckens aufgetan. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Neue Chance für Auerbach: Pläne für ein halböffentliches Hallenbad
Von Ulrich Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sanierung des Therapiebeckens in der Auerbacher Sonnenhofschule soll 2,2 Millionen Euro kosten. Wie der Vogtlandkreis als Träger der Einrichtung jetzt Wege dafür öffnen will und muss.

Für die Sonnenhofschule in Auerbach hat sich eine Chance zur Sanierung des Therapiebeckens aufgetan. Und mehr noch: Auerbach könnte damit, sozusagen durch die Hintertür, ein zumindest teilweise öffentlich nutzbares, wenn auch sehr kleines Hallenbad erhalten. Das ist der Sachstand nach einem Beschluss, den der Kreistag im Dezember in Plauen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
4 min.
Silvester in Zwickau: Feuerwerksverkauf floriert trotz Sicherheitsbedenken
Thomas Andrick ist mit dem Shop „Pyrowerk 25“ neu am Markt für Feuerwerk. Am Montag startet bei ihm wie überall der Verkauf der Raketen und Batterien fürs Silvesterfeuerwerk.
Trotz Zustimmung für Feuerwerksbeschränkungen steigen die Umsätze. Ein Händler vermutet: Angst vor dem letzten Mal befeuert den Kauf. Vor welchen Herausforderungen steht der Rettungsdienst?
Holger Weiß
12:12 Uhr
2 min.
Hunderte im Fußballstadion: Auerbacher singen gemeinsam Weihnachtslieder
Warum allein im Advent zu Hause sitzen? Auerbacher zeigen seit Jahren, wie man sich stattdessen in Gemeinschaft aufs Weihnachtsfest einstimmen kann.
David Rötzschke
20:09 Uhr
1 min.
Wieder ein Cruyff bei Ajax?: Jordi soll Direktor werden
Soll in Amsterdam übernehmen: Jordi Cruyff. (Archivbild)
Johan Cruyff ist eine Legende bei Ajax Amsterdam. Nun soll sein Sohn als Funktionär übernehmen.
18.12.2025
3 min.
Nach einem halben Jahr Bauzeit: Diese Straße in Auerbach ist jetzt wieder frei
Der sanierte Teil der Spartakusstraße aus der Luft.
Die Sanierung der Spartakusstraße in Auerbach zeigt Fortschritte. Der erste Abschnitt ist nach sechs Monaten Bauzeit nun fertiggestellt worden. Abgeschlossen ist das Millionenprojekt aber noch nicht.
Florian Wunderlich
27.12.2025
1 min.
Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund
Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.
Holger Weiß
27.12.2025
3 min.
Minister verkündet „Sachsen-Rekord“: Im Februar beginnen so viele neue Referendare im zweiten Schulhalbjahr wie noch nie
„Zeigt, wie attraktiv der Lehrerberuf ist“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) zu den neuen Referendarzahlen.
Angehende Lehrkräfte gehören in Sachsen bereits seit Jahren zu den bestbezahlten bundesweit. Trotzdem gibt es nun einen neuen Höchstwert. Was sind die Gründe - und wer profitiert davon am meisten?
Tino Moritz
Mehr Artikel