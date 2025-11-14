Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Krankenhaus Rodewisch hat eine neue Tagesklinik eröffnet.
Das Krankenhaus Rodewisch hat eine neue Tagesklinik eröffnet. Bild: Maria Rank
Auerbach
Neue Tagesklinik im Vogtland: Für wen das Angebot in Rodewisch gedacht ist
Redakteur
Von Gunter Niehus
Das Sächsische Krankenhaus in Rodewisch wendet sich an Kinder und Jugendliche. Warum die Tagesklinik nicht auf dem Gelände des Krankenhauses steht.

Das Krankenhaus in Rodewisch hat eine Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie eröffnet. Dies teilte die Klinik jetzt mit. Die Genehmigung zur Errichtung der Einrichtung wurde im Zuge des aktuellen Krankenhausplans von Sachsen erteilt. Nach einer längeren Planungsphase ist es nun soweit. „Auf dem Gelände des...
