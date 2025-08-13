Neuer Bergener Bürgermeister nimmt Arbeit auf

Auerbach
Nach der Wahl Mitte Juni haben Enrico Trapp zur ersten Sitzung seiner Amtszeit Personalentscheidungen beschäftigt. Wer sind seine Stellvertreter?
Zwei Monate nach der turnusmäßigen Bürgermeisterwahl ist Bergens neuer Ortschef Enrico Trapp (parteilos) offiziell im Amt. Frisch vereidigt, standen zur Sitzung am Dienstag Personalbeschlüsse auf der Tagesordnung. Weil Trapp bis dahin Ratsmitglied war und dieses Mandat nicht zeitgleich ausüben kann, rückt Denny Kraus nach. Als nächster...
