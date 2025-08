Neuer Verkehrsübungsplatz für Kinder im Vogtland öffnet ab 1. August in Treuen

Das Gelände an der Walter-Rathenau-Straße steht ab Freitag bis in den Oktober hinein täglich von 9 bis 20 Uhr zur Verfügung. Was dort erlaubt ist und was nicht.

Die Stadt Treuen hat auf dem Gelände ihres Kulturzentrums an der Walther-Rathenau-Straße einen sogenannten Verkehrsübungsplatz geschaffen. Das Areal öffnet erstmals am 1. August, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Stadt Treuen hat auf dem Gelände ihres Kulturzentrums an der Walther-Rathenau-Straße einen sogenannten Verkehrsübungsplatz geschaffen. Das Areal öffnet erstmals am 1. August, teilt die Stadtverwaltung mit.