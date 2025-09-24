Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Kommunale Beleuchtung an Straßen und Plätzen gibt es in verschiedenen Varianten.
Kommunale Beleuchtung an Straßen und Plätzen gibt es in verschiedenen Varianten. Bild: Sylvia Dienel
Kommunale Beleuchtung an Straßen und Plätzen gibt es in verschiedenen Varianten.
Kommunale Beleuchtung an Straßen und Plätzen gibt es in verschiedenen Varianten. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Neuer Vertragsabschluss hilft kleiner vogtländischer Kommune beim Stromsparen
Von Sylvia Dienel
Ab 2026 gilt in Rodewisch ein neuer Stromliefervertrag. Damit kann die Stadt ihre Einrichtungen und Straßenbeleuchtung für die Hälfte des bisher bezahlten Preises versorgen.

Der Rodewischer Haushalt wird ab 1. Januar 2026 etwas entlastet. Ein neuer Stromsparvertrag mit Bindung bis Ende 2029 macht es möglich, 30.000 Euro pro Jahr einzusparen. Folglich legte der Stadtrat dem Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung keine Steine in den Weg und stellte sich geschlossen dahinter. Bisher lieferte die Envia Mitteldeutsche AG...
