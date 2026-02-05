Neues altes Format im Vogtland: Ellefeld feiert wieder Fasching

Das hat Ellefeld lange nicht erlebt. Zumindest nicht jenseits von Grundschule und Kindergarten: Am Samstag steigt dort ein Kinder- und Teenie-Fasching. Austragungsort ist das frisch eingeweihte Multifunktionsgebäude „H34“, Organisator eine neue Sparte im Verein „Wir für Ellefeld“. Die heißt „Ellefelder Jugend“ und hat es sich auf...