Neues altes Format im Vogtland: Ellefeld feiert wieder Fasching

Auerbach
Das hat Ellefeld lange nicht erlebt. Zumindest nicht jenseits von Grundschule und Kindergarten: Am Samstag steigt dort ein Kinder- und Teenie-Fasching. Austragungsort ist das frisch eingeweihte Multifunktionsgebäude „H34“, Organisator eine neue Sparte im Verein „Wir für Ellefeld“. Die heißt „Ellefelder Jugend“ und hat es sich auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.