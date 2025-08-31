Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mathias und Birgit Schönfelder aus Ellefeld spendeten den ersten Stuhl fürs neue „Café H34“.
Mathias und Birgit Schönfelder aus Ellefeld spendeten den ersten Stuhl fürs neue „Café H34“. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Neues Café im Vogtland: Was sich Einwohner wünschen
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Bezeichnung und Einrichtung eines gastronomischen Angebots im Ellefelder Mehrzweckgebäude hat die Gemeinde auf Bürgerbeteiligung gesetzt. Seit Sonntag heißt es „Café H34“.

Noch befindet sich das Mehrzweckgebäude H34 an der Ellefelder Hauptstraße im Rohzustand. Und ein geplantes Café muss noch seinen Betreiber finden. Beim Baustellensnack am Sonntag kam die Gemeinde auf dem Weg zur Eröffnung wieder einige Schritte voran. Jetzt ist ein Name gefunden: Die Einkehrstätte soll schlicht und einfach „Café H34“...
