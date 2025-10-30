Neuigkeiten aus dem Göltzschtal-Center in Auerbach: Das erwartet Kunden ab November

Auerbach
Die Drogerie Rossmann hat bereits mehr Platz für Ware geschaffen. Nun legen ein Einrichtungshaus und ein Supermarkt nach.
Mehr Verkaufsfläche, breitere Gänge, viel Licht, genug Platz für Aufsteller und Deko: Bei großen Handelsketten ist XXL gerade schwer angesagt. „Das wollen auch unsere Kunden“, sagt Nick Hintz, Leiter der Jysk-Filiale im Göltzschtal-Center Auerbach/Mühlgrün. Bei nur vier Tagen Schließzeit im Oktober ist der Store des skandinavischen...
