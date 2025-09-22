Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Delegation aus dem vogtländischen Neustadt marschiert beim Festumzug mit.
Die Delegation aus dem vogtländischen Neustadt marschiert beim Festumzug mit. Bild: Bert Blechschmidt
Die Delegation aus dem vogtländischen Neustadt marschiert beim Festumzug mit.
Die Delegation aus dem vogtländischen Neustadt marschiert beim Festumzug mit. Bild: Bert Blechschmidt
Auerbach
Neustädter treffen Neustädter in Neustadt - und die Vogtländer sind dabei
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor über 30 Jahren hat sich Neustadt der Städtepartnerschaft „Neustadt in Europa“ angeschlossen und seitdem Kommunen mit gleichem Namen besucht. Jetzt stand wieder eine Reise an.

Was machen 32 Vogtländer im September in Neustadt-Glewe? Die 7000-Einwohnerstadt bei Schwerin hat das 47. Neustadttreffen ausgerichtet und alle Mitgliedsgemeinden der Arbeitsgemeinschaft „Neustadt in Europa“ zu sich nach Hause eingeladen. Die vogtländische Gemeinde mit gleichem Namen gehört der Gemeinschaft seit der Wende an und reiste...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
12:00 Uhr
3 min.
„Waldkicker“ aus dem vogtländischen Neustadt wollen zum Bundesligisten
„Waldkicker" beim Fototermin. Bert Blechschmidt (links) hatte die Idee einer Teilnahme.
Die jüngsten Spieler der SG Neustadt beteiligen sich an einem deutschlandweiten Bildungsprojekt zum Thema Nachhaltigkeit und wollen ein Treffen mit Bundesligisten gewinnen. Was müssen sie dafür tun?
Sylvia Dienel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
07.09.2025
1 min.
Illegale Schmierereien an neuem Stromkasten: Wie ein Ort im Vogtland das künftig verhindern will
Ein neuer Stromkasten in Neustadt ist mit Graffiti beschmiert worden.
Neues Stromhäuschen und schon beschmiert. Mit welcher Idee die Gemeinde Neustadt das zukünftig verhindern möchte.
Florian Wunderlich
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel