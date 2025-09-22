Neustädter treffen Neustädter in Neustadt - und die Vogtländer sind dabei

Auerbach
Vor über 30 Jahren hat sich Neustadt der Städtepartnerschaft „Neustadt in Europa“ angeschlossen und seitdem Kommunen mit gleichem Namen besucht. Jetzt stand wieder eine Reise an.
Was machen 32 Vogtländer im September in Neustadt-Glewe? Die 7000-Einwohnerstadt bei Schwerin hat das 47. Neustadttreffen ausgerichtet und alle Mitgliedsgemeinden der Arbeitsgemeinschaft „Neustadt in Europa“ zu sich nach Hause eingeladen. Die vogtländische Gemeinde mit gleichem Namen gehört der Gemeinschaft seit der Wende an und reiste...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.