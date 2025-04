Nicht nur Rollstuhlfahrer sind hier genau richtig: Wie das Netzwerk Inklusion in Auerbach Barrieren abbauen will

In Auerbach gibt es ab sofort eine Anlaufstelle für Anliegen rund um Barrierefreiheit und Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Netzwerk Inklusion heißt das neue Büro. Was ist dort geplant?

Das hat im Göltzschtal gefehlt: ein Ort, an dem die Fäden für soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderung, Barrierefreiheit, Netzwerkarbeit und Begegnungen zusammenlaufen. Der Ort ist ein Büro, und das nennt sich „Netzwerk Inklusion“. Am Mittwoch wird die frisch eingerichtete Anlaufstelle am Auerbacher Altmarkt offiziell eröffnet. Wer...