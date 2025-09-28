Oktoberfeststimmung im Vogtland: So viel Spaß hatten die Auerbacher bei ihrer „Hüttengaudi“-Einkaufsnacht

Dirndl und Lederhosen waren am Samstagabend in der Auerbacher Innenstadt angesagt. Wie das „Hüttengaudi“-Konzept ankam und warum auch der Oberbürgermeister im originalen Bayern-Outfit erschien.

Mütze, Schal, dicker Strickpullover, lange Steppweste. So stürzten sich Vanessa Friedrich und ihre Freundin Anne Slesak am Samstag im Auerbacher Zentrum in die Massen. „Wir sehen zwar nicht nach Hüttengaudi aus. Also nicht auf den ersten Blick. Viel Spaß haben wir trotzdem“, sagten die beiden und fanden das Motto der 17. Einkaufsnacht...