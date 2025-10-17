Old Socks laden zum Ostrock nach Auerbach

Auerbach
Die schönsten Balladen, die lyrischsten Texte, die rockigsten Stücke aus dem Osten Deutschlands gibt es diesen Samstag in der Nicolaikirche aufs Ohr.
Ostrock-Fans sollten das Konzert am 18.Oktober (ab 19.30 Uhr) nicht verpassen. Die Oldsocks rocken die Nicolaikirche in Auerbach unter dem Titel „Am Abend mancher Tage“. Zusammen sind sie über 190 Jahre alt: Joachim Otto (key), Günther Horn (drums, voc) und Ekkehard Glaß (voc, git), rockten in ihrer Jugend in verschiedenen Auerbacher Bands...
