Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Ort für Konzerte, Kunst und Hochzeiten im Vogtland schließt: Viele Fragen zum Neuanfang der Göltzschtalgalerie offen

Die Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach schließt zum Jahresende und wechselt den Betreiber. Wann sie wieder öffnet, ist noch unklar.
Die Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach schließt zum Jahresende und wechselt den Betreiber. Wann sie wieder öffnet, ist noch unklar. Bild: David Rötzschke/Archiv
Der Stadtrat hatte im Oktober 2024 für den Austritt aus der Vogtland Kultur GmbH gestimmt.
Der Stadtrat hatte im Oktober 2024 für den Austritt aus der Vogtland Kultur GmbH gestimmt. Bild: David Rötzschke/Archiv
Seit November 1992 ist die Göltzschtalgalerie ein gut besuchtes Kulturhaus. Konzerte, Ausstellungen und Hochzeiten fanden hier statt.
Seit November 1992 ist die Göltzschtalgalerie ein gut besuchtes Kulturhaus. Konzerte, Ausstellungen und Hochzeiten fanden hier statt. Bild: David Rötzschke/Archiv
Die Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach schließt zum Jahresende und wechselt den Betreiber. Wann sie wieder öffnet, ist noch unklar.
Die Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach schließt zum Jahresende und wechselt den Betreiber. Wann sie wieder öffnet, ist noch unklar. Bild: David Rötzschke/Archiv
Der Stadtrat hatte im Oktober 2024 für den Austritt aus der Vogtland Kultur GmbH gestimmt.
Der Stadtrat hatte im Oktober 2024 für den Austritt aus der Vogtland Kultur GmbH gestimmt. Bild: David Rötzschke/Archiv
Seit November 1992 ist die Göltzschtalgalerie ein gut besuchtes Kulturhaus. Konzerte, Ausstellungen und Hochzeiten fanden hier statt.
Seit November 1992 ist die Göltzschtalgalerie ein gut besuchtes Kulturhaus. Konzerte, Ausstellungen und Hochzeiten fanden hier statt. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Ort für Konzerte, Kunst und Hochzeiten im Vogtland schließt: Viele Fragen zum Neuanfang der Göltzschtalgalerie offen
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Veranstaltungshaus in Auerbach schließt vorerst. Die Übernahme durch die Stadt ist geplant. Die Verhandlungen mit dem Landkreis zum Kauf laufen. Eine schnelle Wiedereröffnung ist unwahrscheinlich.

Mit einem Liederkrimi ist am Mittwoch eine Ära in der Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach zu Ende gegangen. Nach 33 Jahren fand in dem Kulturhaus an der Alten Rodewischer Straße die letzte Veranstaltung in Trägerschaft der Vogtland Kultur GmbH statt. Nach derzeitigem Stand schließt die Göltzschtalgalerie zum Jahresende – aber wohl...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
19:32 Uhr
3 min.
Schüler gegen Wehrpflicht - Tausende Teilnehmer bei Streik
In Dresden begann der Protest um 10.00 Uhr.
Bundesweit setzen junge Menschen mit den Demonstrationen ein Zeichen gegen die Wehrpflicht. In Sachsen beteiligen sich Tausende an den Aktionen.
14.10.2025
4 min.
Auerbach gibt einem Bad den Todesstoß: „Das ist unser Zombie“
Endgültiger Abschied vom Waldbad Brunn? Aus dem Bäder-Konzept ist dieses Bad nun rausgeflogen. Aber die Stadt Auerbach ist verpflichtet, für Nachnutzung oder Rückbau zu sorgen.
Zwei Freibäder erhalten und ein Mini-Lehrschwimmbad: Dazu hat sich Auerbachs Stadtrat bekannt. Schwer taten sich einige, dem dritten Bad ade zu sagen. An den Beschluss ist eine Bedingung geknüpft.
Cornelia Henze
21.10.2025
4 min.
Schluss für Konzerte, Hochzeiten und Kunst? Veranstaltungsort in Auerbach steht vor dem Aus
Die Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach wird künftig nicht mehr von der kreiseigenen Vogtland Kultur GmbH betrieben. Offen ist derzeit, ob und wie es weitergeht.
Die Stadt Auerbach wollte die Göltzschtalgalerie ab 2026 in Eigenregie betreiben. Danach sieht es derzeit aber nicht aus. Von der Leiterin des Hauses gab es schon Abschiedsworte. Warum das Ende droht.
Florian Wunderlich
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
19:36 Uhr
5 min.
Streaming erobert Hollywood – Netflix übernimmt Warner Bros.
Netflix erobert Hollywood.
Ein Chef von Warner Bros. verspottete einst Netflix als "albanische Armee", die nicht die Welt erobern könne. Jetzt will der Streaming-Dienst das Hollywood-Studio übernehmen. Es gibt auch Gegenwind.
Andrej Sokolow und Evelyn Denich, dpa
Mehr Artikel