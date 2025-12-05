Ort für Konzerte, Kunst und Hochzeiten im Vogtland schließt: Viele Fragen zum Neuanfang der Göltzschtalgalerie offen

Das Veranstaltungshaus in Auerbach schließt vorerst. Die Übernahme durch die Stadt ist geplant. Die Verhandlungen mit dem Landkreis zum Kauf laufen. Eine schnelle Wiedereröffnung ist unwahrscheinlich.

Mit einem Liederkrimi ist am Mittwoch eine Ära in der Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach zu Ende gegangen. Nach 33 Jahren fand in dem Kulturhaus an der Alten Rodewischer Straße die letzte Veranstaltung in Trägerschaft der Vogtland Kultur GmbH statt. Nach derzeitigem Stand schließt die Göltzschtalgalerie zum Jahresende – aber wohl...