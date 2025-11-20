Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Pfarrerin aus dem Vogtland bittet Missbrauchsopfer um Verzeihung: „Orte des Glaubens müssen sicher sein.“

Auerbachs Pfarrerin Mandy Rabe findet empathische Worte des Bedauerns für das Missbrauchsopfer. Sie will, dass Kirche für jeden sicher ist.
Denis Kirchhoff (54) wurde als Jugendlicher Opfer sexuellen Missbrauchs durch einen Kirchenangestellten in Auerbach. Innerhalb der Kirche wird das Geschehen aufgearbeitet.
Die Klänge der Auerbacher Jehmlich-Orgel bereiten Freude. Denis Kirchhoff verbindet mit der Orgelbank unangenehme Erinnerungen. Dort habe ein sexueller Übergriff auf ihn stattgefunden.
Auerbachs Pfarrerin Mandy Rabe findet empathische Worte des Bedauerns für das Missbrauchsopfer. Sie will, dass Kirche für jeden sicher ist.
Denis Kirchhoff (54) wurde als Jugendlicher Opfer sexuellen Missbrauchs durch einen Kirchenangestellten in Auerbach. Innerhalb der Kirche wird das Geschehen aufgearbeitet.
Die Klänge der Auerbacher Jehmlich-Orgel bereiten Freude. Denis Kirchhoff verbindet mit der Orgelbank unangenehme Erinnerungen. Dort habe ein sexueller Übergriff auf ihn stattgefunden.
Auerbach
Pfarrerin aus dem Vogtland bittet Missbrauchsopfer um Verzeihung: „Orte des Glaubens müssen sicher sein.“
Von Cornelia Henze
Denis Kirchhoff outet sich als Opfer sexueller Übergriffe. Er berichtet, was vor 40 Jahren zwischen Orgel und Sakristei geschah. Die Kirche entschuldigt sich. Was der Betroffene aber vor allem will.

Für Jahrzehnte war es da schwarz in seinem Kopf. Eine dunkle Stelle, die verbarg, was geschah, als er 14 war. Geschehen war es im vermeintlich geschützten Raum seiner Auerbacher Laurentius-Kirchgemeinde. Zwischen Orgelbank und Sakristei. Denis Kirchhoff ist um die 50, als er 2020 erstmals auf einer kirchlichen Radfreizeit darüber spricht:...
