Missbrauch von Kindern in der Kirche: In der St.-Laurentius-Kirche erzählt ein Opfer.
Missbrauch von Kindern in der Kirche: In der St.-Laurentius-Kirche erzählt ein Opfer. Bild: Jens Kalaene/dpa
Auerbach
Tatort Kirche im Vogtland: Opfer erzählt von Gewalt und sexuellem Missbrauch
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach gut 40 Jahren packt ein Mann aus Auerbach aus, was ihm in den 1980er-Jahren angetan wurde. Die Kirchgemeinde arbeitet einen Missbrauchsfall öffentlich auf - und lädt ein.

Gewalt gegen Kinder in der Kirche: ein Thema, das nicht Halt macht vor der Laurentius-Kirche in Auerbach. Im Fokus des Gemeindeabends im Kirchgemeindehaus am Dienstag, 18. November, (19 Uhr, Turngasse 6) steht Denis Kirchhoff. Als Jugendlicher habe er in den 1980er-Jahren in der Kirchgemeinde Gewalt erfahren durch einen Mitarbeiter der...
