Tatort Kirche im Vogtland: Opfer erzählt von Gewalt und sexuellem Missbrauch

Auerbach
Nach gut 40 Jahren packt ein Mann aus Auerbach aus, was ihm in den 1980er-Jahren angetan wurde. Die Kirchgemeinde arbeitet einen Missbrauchsfall öffentlich auf - und lädt ein.
Gewalt gegen Kinder in der Kirche: ein Thema, das nicht Halt macht vor der Laurentius-Kirche in Auerbach. Im Fokus des Gemeindeabends im Kirchgemeindehaus am Dienstag, 18. November, (19 Uhr, Turngasse 6) steht Denis Kirchhoff. Als Jugendlicher habe er in den 1980er-Jahren in der Kirchgemeinde Gewalt erfahren durch einen Mitarbeiter der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.