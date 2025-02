Pokerspielende Vampire, Geister und Eulen: Wie viel Vogtland in einem preisgekrönten Kinderbuch steckt

Julia Kluge nimmt Geschichtenfreunde mit in den Wald „Wo dichte Äste wild sich ranken“. Im Mittelpunkt des prämierten Buches der Lengenfelderin steht eine kleine Großmutter.

So eine Großmutter möchte wohl jeder gerne haben. Sie kann zaubern, mit Tieren sprechen, wundersame Getränke brauen, sich in einen Vogel verwandeln. Sie sitzt mit einem Vampir beim Pokerspiel, streichelt die Wunden eines Bären und bäckt den besten Kuchen, den es gibt. Die Welt der kleinen Großmutter - ja sie ist nur so groß wie ein...