Autorin und Buchillustratorin Julia Kluge gewährt in Lengenfeld Einblick in ihr Schaffen

Der Vortrag und die kleine Werkschau stehen unter dem Titel: „Mit Bildern erzählen - Illustration und Druckgrafik“. Was es noch dazu gibt.

„Mit Bildern erzählen - Illustration und Druckgrafik": Unter dem Titel findet ein Vortrag mit einer Lesung und einer kleinen Werkschau von und mit Julia Kluge am Freitag, 16. Januar, im Hotel Lengenfelder Hof statt. Die Autorin und Illustratorin stammt aus Lengenfeld. Kluges Kinderbuch „Wo dichte Äste wild sich ranken" wurde vor einiger...