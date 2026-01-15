MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Julia Kluge gibt Einblick in ihr Schaffen.
Julia Kluge gibt Einblick in ihr Schaffen. Bild: Julia Kluge/Archiv
Julia Kluge gibt Einblick in ihr Schaffen.
Julia Kluge gibt Einblick in ihr Schaffen. Bild: Julia Kluge/Archiv
Reichenbach
Autorin und Buchillustratorin Julia Kluge gewährt in Lengenfeld Einblick in ihr Schaffen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Vortrag und die kleine Werkschau stehen unter dem Titel: „Mit Bildern erzählen - Illustration und Druckgrafik“. Was es noch dazu gibt.

„Mit Bildern erzählen - Illustration und Druckgrafik“: Unter dem Titel findet ein Vortrag mit einer Lesung und einer kleinen Werkschau von und mit Julia Kluge am Freitag, 16. Januar, im Hotel Lengenfelder Hof statt. Die Autorin und Illustratorin stammt aus Lengenfeld. Kluges Kinderbuch „Wo dichte Äste wild sich ranken“ wurde vor einiger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:34 Uhr
5 min.
"Fühle mich bereit" - Zverev kämpft um den großen Coup
Alexander Zverev fühlt sich bereit für den Auftakt der Australian Open.
Alexander Zverev startet mit neuem Elan und alten Fragen ins erste große Turnier 2026. Erreicht der Tennisstar bei den Australian Open sein großes Ziel?
Lars Reinefeld und Kristina Puck, dpa
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
11:32 Uhr
2 min.
Australien: Social-Media-Aus für Kinder zeigt Wirkung
Erklärtes Ziel des Verbots: Kinder und Jugendliche sollen mehr Zeit mit Freunden verbringen. (Symbolbild)
Australien zieht erste Bilanz: Nach dem Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige wurden bereits fast fünf Millionen Accounts gelöscht. Die Regierung feiert - aber es gibt auch eine Klage.
23.12.2025
1 min.
40-Jähriger kollidiert mit seinem Auto in Lengenfeld mit einem Traktor
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Lengenfeld.
Anschließend stößt der Wagen noch gegen einen Baum. Was die Folgen sind.
Lutz Kirchner
13.01.2026
2 min.
Lengenfelder „Onkel Fritz“-Laden steht wohl auf der Kippe
„Machbarschaft“-Vorstand Gabriela Krauthahn gehört zu den Gesichtern des Ladens.
Die Betreiber-Genossenschaft lädt zur Mitgliederversammlung ein. Vorstand und Aufsichtsrat halten sich zur Tagesordnung bedeckt.
Gerd Möckel
Mehr Artikel