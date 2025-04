Polizei ermittelt: Unbekannte hinterlassen Spur der Verwüstung in Rodewisch

Störenfriede waren am frühen Sonntagmorgen auf einer Straße in Rodewisch unterwegs. Nun hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

Der Polizei bislang noch unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen auf der Uferstraße in Rodewisch neun Regeneinläufe herausgehoben und einen davon auch entwendet. Das berichtet die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro, jedoch ermittelt die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr....