Die Polizei hat in Rodewisch mehrere Verkehrssünder gestoppt.
Auerbach
Polizei ertappt in Rodewisch Autofahrer, die Ampelrot ignorieren
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Bei weiteren Autos war die Betriebserlaubnis erloschen. Was noch aufgefallen ist.

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch, 6. August, in Rodewisch hat die Polizei zwölf Autofahrer ertappt, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Zwischen 14.30 und 16.45 Uhr überwachten Beamte den Einmündungsbereich der Bundesstraßen 94/169 an der Lengenfelder Straße. Laut Polizei passierten während dieser Zeit sieben Autofahrer die Ampel...
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06.08.2025
1 min.
Sattelzug stößt in Rodewisch mit Pkw zusammen
Bei einem Unfall in Rodewisch sind zwei Fahrzeuge kollidiert.
Rund 10.000 Euro sind die Schadensbilanz einer Kollision. Wie es zu dem Verkehrsunfall gekommen ist.
Lutz Kirchner
31.07.2025
1 min.
63-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und Versicherung bei Lengenfeld auf der Autobahn ertappt
Die Polizei hat einen Mann ohne Fahrerlaubnis bei Lengenfeld gestoppt.
Das waren jedoch nicht die einzigen Verstöße, die von der Polizei bei der Kontrolle entdeckt wurden.
Lutz Kirchner
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
Mehr Artikel