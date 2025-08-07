Polizei ertappt in Rodewisch Autofahrer, die Ampelrot ignorieren

Bei weiteren Autos war die Betriebserlaubnis erloschen. Was noch aufgefallen ist.

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch, 6. August, in Rodewisch hat die Polizei zwölf Autofahrer ertappt, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Zwischen 14.30 und 16.45 Uhr überwachten Beamte den Einmündungsbereich der Bundesstraßen 94/169 an der Lengenfelder Straße. Laut Polizei passierten während dieser Zeit sieben Autofahrer die Ampel...