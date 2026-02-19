MENÜ
Wegweiser an der A 72: Nahe der Anschlussstelle Treuen konnte die Polizei in der Nacht einen Graffiti-Sprayer dingfest machen.
Wegweiser an der A 72: Nahe der Anschlussstelle Treuen konnte die Polizei in der Nacht einen Graffiti-Sprayer dingfest machen. Bild: Jan Woitas/dpa
Auerbach
Polizei erwischt Graffiti-Sprayer an der A 72 im Vogtland
Redakteur
Von Swen Uhlig
Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei beobachtete mehrere Täter, die sich an einer Lärmschutzwand zu schaffen machten. Einer von ihnen wurde ertappt.

In der Nacht zu Donnerstag ist an der A 72 nahe Treuen ein Graffitisprayer gestellt worden. Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei hatte gegen 2.45 Uhr mehrere Personen beobachtet, wie sie kurz vor der Anschlussstelle Treuen eine Lärmschutzwand besprühten. Auf rund 30 Metern Länge brachten sie an sechs Feldern einen weißen Schriftzug an....
