Polizei-Kontrolle bei Treuen: Autofahrer ist Führerschein los

Auerbach
Der Atemalkoholtest ergab 1,54 Promille. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.
Trunkenheit im Straßenverkehr ist einem Autofahrer zum Verhängnis geworden. Am Samstagabend kontrollierten Polizisten des Einsatzzuges Zwickau einen 55-Jährigen, der mit einem Opel auf der Treuener Höhe unterwegs war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren...
