Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei kontrollierte auf der Treuener Höhe.
Die Polizei kontrollierte auf der Treuener Höhe. Bild: Symbolbild: Soeren Stache/dpa
Die Polizei kontrollierte auf der Treuener Höhe.
Die Polizei kontrollierte auf der Treuener Höhe. Bild: Symbolbild: Soeren Stache/dpa
Auerbach
Polizei-Kontrolle bei Treuen: Autofahrer ist Führerschein los
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Atemalkoholtest ergab 1,54 Promille. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr ist einem Autofahrer zum Verhängnis geworden. Am Samstagabend kontrollierten Polizisten des Einsatzzuges Zwickau einen 55-Jährigen, der mit einem Opel auf der Treuener Höhe unterwegs war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.09.2025
2 min.
Neukirchen: Betrunkener Radfahrer stößt gegen Pkw und stürzt
In Zwickau zog die Polizei einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr.
Ein Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen ergab 2,72 Promille. In Zwickau wurde ein Radfahrer gestoppt, der noch mehr intus hatte.
Michael Brandenburg
20.09.2025
1 min.
Mann fährt betrunken durch Hartenstein - Führerschein ist weg
In Hartenstein wurde ein Mann aufgegriffen, der betrunken Auto fuhr.
Der 40 Jahre alte Fahrer des Seat hatte 2,58 Promille Alkohol aufzuweisen. Jetzt erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren.
Frank Dörfelt
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
20:00 Uhr
4 min.
Fußball-Benefizkick: Die „Ossis“ von Vogut gewinnen auch das Rückspiel gegen die Oberfranken
Die Vogut-Auswahl aus dem Vogtland (hier beim Einlauf) ging auch aus dem Rückspiel mit 4:2 als Sieger hervor.
Das Event am Donnerstag brachte die Kicker aus Oberfranken und dem Vogtland sowie ihre Fans zusammen. Mit einem beeindruckenden Startbetrag von knapp 3.000 Euro beginnt nun der Spendenmarathon. Der 4:2-Sieg der Gäste ist dabei eher nebensächlich.
Karsten Repert
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel