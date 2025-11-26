Preise in Thüringen abgeholt: Zwei Vogtländerinnen verzaubern mit Violine und Saxophon

Auerbach
Mit Hao Rebecca Li und Emma Pankau hat die Musikschule Rodewisch zwei Super-Talente zum Stavenhagen-Wettbewerb nach Greiz geschickt. Mit Erfolg.
Sie kamen, spielten, gewannen: Zwei Mal vergab die Jury des Stavenhagen-Musikwettbewerbes in Greiz das Prädikat „Ausgezeichnet“ an Rodewischer Musikschülerinnen. Hao Rebecca Li aus Rodewisch verzauberte mit ihrem Violinenspiel - die Falkensteinerin Emma Pankau mit ihrem Beitrag auf dem Saxophon. Begleitet wurden beide Mädchen bei ihren...
