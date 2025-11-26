Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Preise in Thüringen abgeholt: Zwei Vogtländerinnen verzaubern mit Violine und Saxophon

Bild: Peter Wappler
Bild: Peter Wappler
Bild: Peter Wappler
Bild: Peter Wappler
Auerbach
Preise in Thüringen abgeholt: Zwei Vogtländerinnen verzaubern mit Violine und Saxophon
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Hao Rebecca Li und Emma Pankau hat die Musikschule Rodewisch zwei Super-Talente zum Stavenhagen-Wettbewerb nach Greiz geschickt. Mit Erfolg.

Sie kamen, spielten, gewannen: Zwei Mal vergab die Jury des Stavenhagen-Musikwettbewerbes in Greiz das Prädikat „Ausgezeichnet“ an Rodewischer Musikschülerinnen. Hao Rebecca Li aus Rodewisch verzauberte mit ihrem Violinenspiel - die Falkensteinerin Emma Pankau mit ihrem Beitrag auf dem Saxophon. Begleitet wurden beide Mädchen bei ihren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
16:10 Uhr
2 min.
Menschenhandel in Portugal: Elf Polizisten festgenommen
Die befreiten Migranten wurden laut Polizei oft geschlagen.
Auch Deutschland importiert aus Portugal viele Agrarprodukte. Dass die Arbeitsbedingungen auf den Höfen dort nicht immer gut sind, ist kein Geheimnis. Ein aktueller Fall sorgt nun für großes Aufsehen.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
11:30 Uhr
3 min.
Ratskeller-Konzerte mit halber Saal-Kapazität: Wer Karten will, muss jetzt schnell sein
Die Konzerte der Musikschule Rodewisch sind immer bestens besucht. Weil derzeit nur 199 Gäste in den Saal dürfen, hat die Musikschule eine andere Lösung gefunden.
Konzerte vor 400 Besuchern: Das war gestern. Seit der Landkreis Brandschutzmängel festgestellt hat, dürfen nur noch 199 Personen in den Saal. Werden jetzt Gäste von ausverkauften Events heimgeschickt?
Cornelia Henze
18.11.2025
1 min.
Diskussion in Rodewisch: Wo die letzte Ruhestätte sein wird
Das Erd- oder Urnengrab - wie hier in Rodewisch - ist der Klassiker. Es gibt auch andere Formen.
Es geht um den Tod und den Ort der letzten Ruhe: Krankenhausseelsorgerin Dorothea Frölich-Mestars lädt zum Diskurs ein.
Cornelia Henze
Mehr Artikel