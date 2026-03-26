Vogtländer gehört zu den besten Nachwuchspianisten Sachsens

Große Freude an der Musikschule Rodewisch: Nils Blechschmidt erhält einen Sonderpreis für sein Klavierspiel bei „Jugend musiziert“. Das ist nicht sein einziges Talent.

Große Entscheidungen stehen für den talentierten Musiker Nils Blechschmidt erst 2027 an. Dann hat der heute 17-Jährige vermutlich sein Abitur am Rodewischer Pestalozzi-Gymnasium in der Tasche - und hoffentlich einen Studienplatz an einer renommierten Musikhochschule. Aber mit welchem Instrument wird sich der Vogtländer bewerben: Bratsche oder...