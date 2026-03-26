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Nils Blechschmidt (rechts) mit seinem Lehrer Álvara Baltanas Meliveo beim Wettbewerb „Jugend musiziert“.
Nils Blechschmidt (rechts) mit seinem Lehrer Álvara Baltanas Meliveo beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Foto: Ralf Blechschmidt
Nils Blechschmidt (rechts) mit seinem Lehrer Álvara Baltanas Meliveo beim Wettbewerb „Jugend musiziert“.
Nils Blechschmidt (rechts) mit seinem Lehrer Álvara Baltanas Meliveo beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Foto: Ralf Blechschmidt
Auerbach
Vogtländer gehört zu den besten Nachwuchspianisten Sachsens
Redakteur
Von Cornelia Henze
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Große Freude an der Musikschule Rodewisch: Nils Blechschmidt erhält einen Sonderpreis für sein Klavierspiel bei „Jugend musiziert“. Das ist nicht sein einziges Talent.

Große Entscheidungen stehen für den talentierten Musiker Nils Blechschmidt erst 2027 an. Dann hat der heute 17-Jährige vermutlich sein Abitur am Rodewischer Pestalozzi-Gymnasium in der Tasche - und hoffentlich einen Studienplatz an einer renommierten Musikhochschule. Aber mit welchem Instrument wird sich der Vogtländer bewerben: Bratsche oder...
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