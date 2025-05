Premiere beim Ellefelder Schlossfest am Samstag: Das ist das „Highlight des Abends“

Das Schlossfest in Ellefeld feiert ein erstes rundes Jubiläum mit Neuerungen. Was der Ort auf die Beine gestellt hat und welche weitere Besonderheit die Besucher erwartet.

Am Samstag findet in Ellefeld zum zehnten Mal das Schlossfest statt. Dort erwartet die Besucherinnen und Besucher nicht nur Bewährtes, sondern auch einige Neuheiten, wie die Gemeinde nun ankündigte. „Das Ellefelder Schlossfest ist an sich schon etwas Besonders, weil es von zehn Vereinen ausgerichtet wird“, sagt Hauptamtsleiterin Heike...