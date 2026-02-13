Pro und Kontra: Sollten Gastronomen im Vogtland die Senkung der Mehrwertsteuer-Sätze an ihre Gäste weitergeben?

Die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie wurde Anfang des Jahres von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Warum lassen Wirte ihre Gäste nicht an dem Vorteil teilhaben?

Als die Mehrwertsteuer 2024 gestiegen ist, haben die Gäste das sofort im Portemonnaie zu spüren bekommen. Fair wäre es, wenn jetzt auch die Entlastungen weitergegeben werden, meint Redakteur Florian Wunderlich.