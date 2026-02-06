Probestunden ohne Kosten in Auerbach und Reichenbach: Instrumente in den Winterferien ausprobieren

Holz- und Blechblasinstrumente, Streich- und Tasteninstrumente, Gesang und mehr: Die Musikschule Vogtland bietet kostenfreie Probestunden.

Die Musikschule Vogtland bietet in den Winterferien kostenlose Probestunden für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Zwischen Montag, 9. Februar, und Freitag, 20. Februar, können an den Standorten in Auerbach und Reichenbach Instrumente ausprobiert werden. Zur Auswahl stehen Holz- und Blechblasinstrumente, Streich- und Tasteninstrumente,...