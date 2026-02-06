MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Probestunden ohne Kosten in Auerbach und Reichenbach: Instrumente in den Winterferien ausprobieren

Wer sich an einem Instrument ausprobieren möchte, der kann das in der Musikschule Vogtland tun.
Wer sich an einem Instrument ausprobieren möchte, der kann das in der Musikschule Vogtland tun. Bild: Symbolbild: S. Kahnert/dpa
Wer sich an einem Instrument ausprobieren möchte, der kann das in der Musikschule Vogtland tun.
Wer sich an einem Instrument ausprobieren möchte, der kann das in der Musikschule Vogtland tun. Bild: Symbolbild: S. Kahnert/dpa
Auerbach
Probestunden ohne Kosten in Auerbach und Reichenbach: Instrumente in den Winterferien ausprobieren
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Holz- und Blechblasinstrumente, Streich- und Tasteninstrumente, Gesang und mehr: Die Musikschule Vogtland bietet kostenfreie Probestunden.

Die Musikschule Vogtland bietet in den Winterferien kostenlose Probestunden für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Zwischen Montag, 9. Februar, und Freitag, 20. Februar, können an den Standorten in Auerbach und Reichenbach Instrumente ausprobiert werden. Zur Auswahl stehen Holz- und Blechblasinstrumente, Streich- und Tasteninstrumente,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
24.01.2026
2 min.
Vogtland punktet auf Stuttgarter Reisemesse
Der Tourismusverband hat unter anderem mit dem Vogtland als Wanderregion geworben.
Mit Partnern wie der Stadt Plauen und der Sächsischen Staatsbäder GmbH präsentierte sich das Vogtland in Stuttgart. Warum der Messestand ein Anziehungspunkt für Naturfreunde war.
Lutz Kirchner
30.01.2026
1 min.
Vogtland zeigt Stärke in Berlin
Reisen mit dem Wohnmobil sind beliebt. Stellplätze bietet im Vogtland auch der Naturhof in Lengenfeld an.
3000 Broschüren und Karten verteilt: Die Vogtland-Region zieht auf der Messe in Berlin die Blicke auf sich. Welche Themen standen im Fokus?
Lutz Kirchner
Mehr Artikel