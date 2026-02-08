MENÜ
In der Musikschule Markneukirchen finden vom 9. bis 11. Februar Schnuppertage statt. Musikschulleiter Urs Hufenbach hofft auf viele Neugierige.
In der Musikschule Markneukirchen finden vom 9. bis 11. Februar Schnuppertage statt. Musikschulleiter Urs Hufenbach hofft auf viele Neugierige. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Schnuppertage: Musikschule im Vogtland lädt ein
Von Ronny Hager
Vom 9. bis 11. Februar können in Markneukirchen und Klingenthal Interessenten jeden Alters sich an Instrumenten von Akkordeon bis Zither ausprobieren.

Mit dem Start der Winterferien lädt die Musikschule Vogtland zu Schnuppertagen an ihren Standorten in Markneukirchen (Johann-Sebastian-Bach-Straße 13) und Klingenthal (Amtsberg 12) ein. Dazu sind von Montag, 9. Februar, bis Mittwoch, 11. Februar Interessenten jeden Alters willkommen. Sie können sich an der Vielfalt der Instrumente von A wie...
