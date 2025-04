Prozess um Kindesentzug in Auerbach: Warum sich Richter und Anwältin angeschrien haben

Vor einem Jahr war ein Mann aus dem oberen Vogtland mit seinem Sohn untergetaucht - gegen den Willen der Mutter. Jetzt stand er deswegen vor Gericht. Der Anklagepunkt wurde aber fast zur Nebensache.

An diesem Punkt eskalierte die Sache endgültig. „Soll man denn warten bis das Kind tot ist?“ schleuderte die Anwältin dem Richter erbost entgegen. Da war das Klima im Verfahren gegen ihren Mandanten wegen Entziehung Minderjähriger längst vergiftet. Anwältin und Richter übertrafen sich beide an Lautstärke. Das Verfahren am Auerbacher...