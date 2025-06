Prozess wegen Kindesmissbrauchs gegen einen Vogtländer: Welcher Zeuge lügt?

Am Landgericht fand am Dienstag der zweite Prozesstag gegen einen Mann aus dem Raum Auerbach statt. Die bisherigen Zeugen hatten ihn schwer belastet. Plötzlich drehte sich das Ganze um 180 Grad.

Hat ein 55-jähriger Mann aus der Raum Auerbach seine damals neunjährige Adoptivtochter sexuell missbraucht und sogar vergewaltigt? Oder hat diese sich alles nur ausgedacht? Ist die Mutter Opfer oder Täter - und quält Kinder? Richter und Schöffen am Zwickauer Landgericht versuchten am Dienstag, darauf Antworten zu finden. Am zweiten...