  • Pyramidenfest im Vogtland mal anders: Warum man in Neustadt seine eigene Tasse mitbringen soll

So wird sich der Drehturm am Neustädter Bürgerhaus ab dem späten Sonntagnachmittag zeigen.
Bild: Sylvia Dienel
So wird sich der Drehturm am Neustädter Bürgerhaus ab dem späten Sonntagnachmittag zeigen.
So wird sich der Drehturm am Neustädter Bürgerhaus ab dem späten Sonntagnachmittag zeigen. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Pyramidenfest im Vogtland mal anders: Warum man in Neustadt seine eigene Tasse mitbringen soll
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Neustadt wird am 1. Advent der Drehturm vor dem Bürgerhaus angeschoben. Zur langen Tradition gesellt sich dieses Jahr die eine oder andere Neuerung – auch beim Glühweinausschank.

Pyramidenfeste gehören in Neustadt seit langer Zeit zum guten Brauch. Am 1. Advent ist es wieder soweit. Für Kinder gibt es ab 13 Uhr im Saal des Bürgerhauses einen Back- und Bastelnachmittag. Offizieller Festbeginn mit Markt, Posaunenklängen und Gast-DJ ist eine Stunde später draußen vor der Tür. Gegen 16 Uhr wird dort eine Abordnung der...
