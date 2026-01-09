Radweg entsteht zwischen Rodewisch und Rützengrüner Höhe: Ab wann wird er nutzbar sein?

Auerbach
Der Vogtlandkreis und die Stadt Rodewisch starten 2026 gemeinsam den Bau eines Radweges entlang der Rützengrüner Straße. Der Auftrag wurde bereits vergeben. Wovon die Bauherren dabei profitierten.
Die Stadt Rodewisch und der Vogtlandkreis beginnen in diesem Jahr mit dem Bau eines Radweges zur Rützengrüner Höhe. Die Arbeiten starten, sobald die Witterung es zulässt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.