  • Radweg entsteht zwischen Rodewisch und Rützengrüner Höhe: Ab wann wird er nutzbar sein?

Entlang der Kreisstraße zwischen Rodewisch und Rützengrün entsteht 2026 ein Radweg.
Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Entlang der Kreisstraße zwischen Rodewisch und Rützengrün entsteht 2026 ein Radweg.
Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Auerbach
Radweg entsteht zwischen Rodewisch und Rützengrüner Höhe: Ab wann wird er nutzbar sein?
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Vogtlandkreis und die Stadt Rodewisch starten 2026 gemeinsam den Bau eines Radweges entlang der Rützengrüner Straße. Der Auftrag wurde bereits vergeben. Wovon die Bauherren dabei profitierten.

Die Stadt Rodewisch und der Vogtlandkreis beginnen in diesem Jahr mit dem Bau eines Radweges zur Rützengrüner Höhe. Die Arbeiten starten, sobald die Witterung es zulässt.
