Ratskeller-Konzerte mit halber Saal-Kapazität: Wer Karten will, muss jetzt schnell sein

Konzerte vor 400 Besuchern: Das war gestern. Seit der Landkreis Brandschutzmängel festgestellt hat, dürfen nur noch 199 Personen in den Saal. Werden jetzt Gäste von ausverkauften Events heimgeschickt?

Zumindest das Christmas-Konzert mit Stefanie Hertel darf nach jetzigem Stand mit 400 Gästen im Rodewischer Ratskellersaal über die Bühne gehen. Die Brandschutz-Auflage ist streng. Es ist vermutlich die einzige Ausnahme, die eine derart hohe Anzahl an Publikum zulässt, nachdem der Landkreis den Saal wegen Brandschutzmängeln nur eingeschränkt...