  • Ratskeller-Konzerte mit halber Saal-Kapazität: Wer Karten will, muss jetzt schnell sein

Die Konzerte der Musikschule Rodewisch sind immer bestens besucht. Weil derzeit nur 199 Gäste in den Saal dürfen, hat die Musikschule eine andere Lösung gefunden.
Die Konzerte der Musikschule Rodewisch sind immer bestens besucht. Weil derzeit nur 199 Gäste in den Saal dürfen, hat die Musikschule eine andere Lösung gefunden. Bild: David Rötzschke
Die Konzerte der Musikschule Rodewisch sind immer bestens besucht. Weil derzeit nur 199 Gäste in den Saal dürfen, hat die Musikschule eine andere Lösung gefunden.
Die Konzerte der Musikschule Rodewisch sind immer bestens besucht. Weil derzeit nur 199 Gäste in den Saal dürfen, hat die Musikschule eine andere Lösung gefunden. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Ratskeller-Konzerte mit halber Saal-Kapazität: Wer Karten will, muss jetzt schnell sein
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Konzerte vor 400 Besuchern: Das war gestern. Seit der Landkreis Brandschutzmängel festgestellt hat, dürfen nur noch 199 Personen in den Saal. Werden jetzt Gäste von ausverkauften Events heimgeschickt?

Zumindest das Christmas-Konzert mit Stefanie Hertel darf nach jetzigem Stand mit 400 Gästen im Rodewischer Ratskellersaal über die Bühne gehen. Die Brandschutz-Auflage ist streng. Es ist vermutlich die einzige Ausnahme, die eine derart hohe Anzahl an Publikum zulässt, nachdem der Landkreis den Saal wegen Brandschutzmängeln nur eingeschränkt...
