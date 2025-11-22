Ratskeller Rodewisch: Wie sich Stadt und Kreis gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben

Von den Mängeln rund um den Brandschutz hat Rodewisch schon einige beseitigt. Für Großveranstaltungen gibt es aber noch Hürden. Was bedeutet dies für das geplante Konzert mit Stefanie Hertel?

Der Raum unter der Bühne des Rodewischer Ratskellers ist ratzekahl leer. Der unter der Treppe im Foyer auch. „Wir haben alles herausgeräumt", sagte Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU) Donnerstagabend. „Ansonsten hätten wir unter der Treppe eine Brandschutztür einbauen müssen." Aus beiden Räumen alles herauszuschaffen, gehörte...