  • Ratskeller Rodewisch: Wie sich Stadt und Kreis gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben

Die Bürgermeisterin öffnete die Tür zum Raum unter der Bühne. Dieser musste leergeräumt werden.
Die Bürgermeisterin öffnete die Tür zum Raum unter der Bühne. Dieser musste leergeräumt werden. Bild: Cornelia Henze
Dort muss eine Brandschutztür hin! Ordnungsamtsleiter Christian Wetzig hat den Durchgang provisorisch mit einer stabilen Platte verschlossen.
Dort muss eine Brandschutztür hin! Ordnungsamtsleiter Christian Wetzig hat den Durchgang provisorisch mit einer stabilen Platte verschlossen. Bild: Cornelia Henze
Der Raum unter der Treppe muss künftig leer bleiben.
Der Raum unter der Treppe muss künftig leer bleiben. Bild: Gunter Niehus
Auerbach
Ratskeller Rodewisch: Wie sich Stadt und Kreis gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben
Von Gunter Niehus und Cornelia Henze
0:00 Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von den Mängeln rund um den Brandschutz hat Rodewisch schon einige beseitigt. Für Großveranstaltungen gibt es aber noch Hürden. Was bedeutet dies für das geplante Konzert mit Stefanie Hertel?

Der Raum unter der Bühne des Rodewischer Ratskellers ist ratzekahl leer. Der unter der Treppe im Foyer auch. „Wir haben alles herausgeräumt“, sagte Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU) Donnerstagabend. „Ansonsten hätten wir unter der Treppe eine Brandschutztür einbauen müssen.“ Aus beiden Räumen alles herauszuschaffen, gehörte...
