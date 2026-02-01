„Recht überschaubar“: Ellefeld plant jährliches Geld fürs Energiesparen ein

Auerbach
Ellefeld hat für das Kommunale Energiemanagement ein jährliches Budget von maximal 650 Euro beschlossen. Wofür das Geld eingesetzt werden soll und was die Kommune eigentlich damit erreichen will.
Der Gemeinderat in Ellefeld hat ein jährliches Budget für das Kommunale Energiemanagement auf den Weg gebracht. Seit 2023 setzt der Ort auf dieses, um Verbräuche und Kosten zu senken. Im Jahr 2024 hatte die Sächsische Energieagentur das Ellefelder Management mit der Qualitätsstufe eins von drei zertifiziert. Damit verbunden war ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.