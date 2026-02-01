MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • „Recht überschaubar“: Ellefeld plant jährliches Geld fürs Energiesparen ein

Ellefeld hat ein jährliches Budget fürs Energiesparen beschlossen.
Ellefeld hat ein jährliches Budget fürs Energiesparen beschlossen. Bild: Bernd Weißbrod dpa/Archiv
Ellefeld hat ein jährliches Budget fürs Energiesparen beschlossen.
Ellefeld hat ein jährliches Budget fürs Energiesparen beschlossen. Bild: Bernd Weißbrod dpa/Archiv
Auerbach
„Recht überschaubar“: Ellefeld plant jährliches Geld fürs Energiesparen ein
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ellefeld hat für das Kommunale Energiemanagement ein jährliches Budget von maximal 650 Euro beschlossen. Wofür das Geld eingesetzt werden soll und was die Kommune eigentlich damit erreichen will.

Der Gemeinderat in Ellefeld hat ein jährliches Budget für das Kommunale Energiemanagement auf den Weg gebracht. Seit 2023 setzt der Ort auf dieses, um Verbräuche und Kosten zu senken. Im Jahr 2024 hatte die Sächsische Energieagentur das Ellefelder Management mit der Qualitätsstufe eins von drei zertifiziert. Damit verbunden war ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
24.01.2026
4 min.
Wie zwei Gemeinden im Vogtland Energie sparen wollen: „Davon profitieren auch die Mieter"
Die Bürgermeister Andreas Gruner (Steinberg), Jörg Kerber (Ellefeld) und Michael Rink (v.l.) kümmern sich ums Energiesparen.
Ellefeld und Steinberg arbeiten seit zwei Jahren beim Energiesparen zusammen. Das läuft so erfolgreich, dass die Dörfer den nächsten Schritt gehen. Was die Kommunen bisher erreicht haben.
Silvia Kölbel
17:10 Uhr
2 min.
Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest
Die italienische Biathletin Rebecca Passler auf der Strecke.
Vier Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele gibt es einen Dopingfall. Die betroffene Italienerin stammt aus Antholz, dem Austragungsort der Biathlonrennen.
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
15.12.2025
2 min.
Neue Stelle im Auerbacher Rathaus: Energiemanager soll beim Sparen helfen – aber nicht nur
Der Energiemanager in Auerbach soll bei der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung helfen.
Die Stadtverwaltung Auerbach sucht einen Energiemanager und folgt damit dem Beispiel anderer Kommunen im Göltzschtal. Welche Herausforderungen auf den Energiemanager warten.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel