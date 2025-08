Rodewisch: Einbruch in Baumarkt

Die Täter sollen das Geschäft in der Nacht zum Donnerstag zwar ohne Beute verlassen, aber erheblichen Sachschaden hinterlassen haben.

In einen Baumarkt in Rodewisch ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, eingebrochen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brachen unbekannte Täter vermutlich in der Nacht in den Baumarkt am Schloßweg ein. Entwendet worden sei aus dem Inneren des Geschäfts zwar nichts, der oder die Einbrecher hätten jedoch Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1000 Euro hinterlassen. Gesucht werden nun Zeugen, die im fraglichen Zeitraum in der Nähe des Baumarktes verdächtige Personen beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03744 2550 im Polizeirevier in Auerbach zu melden. (mib)