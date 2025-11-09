Rodewischer Bühnenhelden spielen vor ausverkauftem Haus: „Was Sie sehen, ist nicht perfekt, aber echt“

Schneewittchen eine ausgebuffte Göre, die Stiefmutter naiv und gut, der Prinz eine Randfigur. Die Märchenkomödie für Erwachsene beginnt mit einem Apfel auf jedem Stuhl und endet mit Applaus.

Wochenlanges Proben hat sich gelohnt: Applaus gibt es am Wochenende für die Rodewischer Bühnenhelden und das etwas andere Märchen „Schneewittchen – die ganze Wahrheit“. Wochenlanges Proben hat sich gelohnt: Applaus gibt es am Wochenende für die Rodewischer Bühnenhelden und das etwas andere Märchen „Schneewittchen – die ganze Wahrheit“.